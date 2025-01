Tagasi 19.01.25, 12:15 Tenerife, Dubai või Tartu? Investorid selgitasid, miks eelistavad üht kinnisvara teisele Tuntud kinnisvarainvestorid lahkasid investor Toomase konverentsil oma investeeringuid nii Eestis kui ka välismaal ning tõid välja iga investori kõige tähtsama töövahendi: Exceli tabel.

Investor Toomase konverentsil rääkisid oma eelistustest kinnisvarainvestorid Peeter Pärtel, Birgit Truus, Monika Lõuke ja Kärt Liivamägi. Foto: Raul Mee

Kärt Liivamägi, kelle portfellist leiab kinnisvarainvesteeringu Tenerifelt, tõdes, et algselt ei olnud plaani saare kinnisvara osta. Mõte oli olemas, kuid fookus oli esmalt investeerida Eesti kinnisvarasse. Need plaanid aga läksid vahetusse. “Mõtlesime abikaasaga alguses, et ootame viis kuni seitse aastat enne välismaa kinnisvarasse investeerimist, enne kui küsisime endalt, mida see ootamine meile annab,” märkis ta.