Minu esimeset ostust on Nvidia tõusnud 118 protsenti. Aga ... üllatus-üllatus, näen ka tänavu just Nvidial korralikku tõusupotentsiaali, mistap pärast hoolikat ideede sõelumist ja analüüsi panin otse konverentsilaval ostuorderi taas sisse, et neljandat korda täiendada oma positsiooni. Ka otsustasin osta juurde LHV Group i aktsiaid. Miks nii?