Tagasi 20.01.25, 21:44 Carnegie analüütik nimetas USA aktsiaturge ülehinnatuks Carnegie tehniline analüütik Johnny Torssell näeb USA-s selle aasta lõpus aktsiaturu järsu languse ohtu, sest tema hinnangul on turg üleostetud ja ülehinnatud.

Wall Streeti võib oodata aasta lõupus oluline langus. Foto: Reuters/Scanpix

Ta sõnas, et mõistab, miks Warren Buffettil on portfellis palju vaba raha. Ehkki S&P 500 indeks on alates 2013. aastast olnud pikaajalises pullituru faasis ja trend jätkub, siis Torsselli analüüs näitab, et Wall Street on märkimisväärselt üleostetud. Ta hoiatab, et Wall Street võib selle aasta lõpus saada suure tagasilöögi, vahendab DI.