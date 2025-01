Tagasi 21.01.25, 15:51 Börsifirmade juhid: Balti börs on alahinnatud ja sel on mitu põhjust Balti riikide börsifirmade aktsiate väärtus ei vasta sageli nende fundamentaalsetele näitajatele ja investor Toomase konverentsi diskussioonis osalejad leidsid madalatele hindadele mitu põhjust.

Vasakult paremale: Enlight Researchi asutaja Mattias Wallander, LHV Grupi juht Madis Toomsalu, Ignitis Groupi finantsjuht ja investorsuhete osakonna juhataja Aine Riffel-Grinkeviciene, Eleving Groupi finantsjuht Maris Kreics, Storent finantsjuht Baiba Onkele.

Balti turul on välisinvestorite silmis mitmeid eripärasid, mis piiravad suure ja stabiilse kapitali sissevoolu börsile. See omakorda ei meeldi ei kohalikele ettevõtetele, kelle aktsiad on siinsel turul noteeritud, ega ka investoritele, kes enamasti on sunnitud viimastel aastatel nägema väga küsitavaid tootlusi. Samal ajal kaubeldakse paljude ettevõtete aktsiatega fundamentaalselt väga atraktiivsete hindadega.