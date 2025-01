“Mul on hea meel, et ma pole pidanud koera hammustama,” sõnas börsijuht Kaarel Ots investor Toomase konverentsi avaettekandes, kus ta alustuseks rääkis loo sellest, kuidas börs ja aktsiad olid aastaid tagasi tema ametisse astumise ajal Eesti rahvale nii võõras teema, et meedias uudiskünnise ületamiseks oleks vaja olnud koera hammustada.