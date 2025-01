Euribor, kinnisvaraturg ja sõda ‒ ekspertide praktilised soovitused

Bigbank Eesti juht ja investor Jonna Pechter tõi välja, et kõige suurema tõenäosusega euribor sel aastal siiski langeb, ei tea ainult seda, millise tempoga. Ta ütles, et intressimäära muutused on seotud inflatsiooninumbritega jaanuaris-veebruaris, ja viitas Euroopa Keskpanga sõnumile, et tänavu võib ees oodata kuni neli intressilangetust. Samas kinnitas ta, et lõplik otsus sõltub eeskätt inflatsioonist: „Kui nüüd esimeste kuude inflatsioon jääb umbes 2% juurde, siis võib euribor suve jooksul jõuda 2% ringi või veidi madalamale. Kui aga hinnakasv püsib 2,7–2,8% juures, siis kukub euribor aeglasemalt.“