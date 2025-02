USA majanduse indikaatorid üllatasid kasvuga

Kakskümmend aastat tagasi valmistas Erkki Aun erilise hoolega oma vanematele ühe köögimööbli komplekti – Baltesti esimese. Sellel hetkel ei osanud keegi neist arvata, kui suure teekonna algust see veel tähistama hakkab. Vanemate köök seisab siiani, peaaegu nagu uus, vankumatu tõestusena Baltesti pühendumisest meisterlikkusele. Kahekümne aasta vältel on kasvanud väikesest algusest arvestatav pereettevõte, mis on sisustanud tänaseks rohkem kui 35 000 kodu Eestis ja mujal maailmas. Selle aja jooksul on teenitud välja püsiv usaldus nii koduomanike, sisearhitektide kui ka kinnisvaraarendajate poolt.