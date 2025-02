Tagasi 10.02.25, 18:00 Rahakotid avali: piilu äripäevlaste Tallinna börsi portfellidesse Investorite TOPi tarvis oleme pööranud pahupidi nii insaiderite, börsijuhtide kui ka rahatarkurite Tallinna börsi portfellid, nüüd näitame ette iseendi omad.

Jõuõlg on vahetunud: kui veel eelmisel aastal sammus Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi (paremal) peadirektori Igor Rõtovi järel kolmandal kohal, siis nüüd on ta kerkinud äripäevlaste Tallinna börsi TOPi liidriks. Foto: Andras Kralla

Avaldame kõik üle tuhandeeurose Tallinna börsi portfelliga äripäevlased ning lisaks selles nimekirjas samuti figureerivad need äripäevlased, kes iga päev Äripäeva lugejatele kirjutavad või tegutsevad Äripäevas juhtpositsioonidel.

Kui veel eelmisel aastal oli üle tuhande euro väärt portfelle äripäevlaste seas 28, siis nüüd tuleb tõdeda, et see arv on taandunud 21 peale. Nagu ka teiste investorite TOPi lugudega – ega seegi nimekiri päris tervikpilti kätte ei anna, sest avalikud on vaid Tallinna börsi aktsiaraamatud. Võlakirjaomanike ning Eften United Properti Fundi ja Baltic Horizon Fundi osanike nimekirjad on avaliku infona kättesaamatud, rääkimata välisinvesteeringute infost.

Vägikaikavedu bosside moodi