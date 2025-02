Tagasi 14.02.25, 20:13 Rootsi suurinvestor panustab ülehinnatud tehisintellekti asemel tööstusesse Rootsi üks suurimaid investoreid, Ceviani tegevjuht ja kaasasutaja Christer Gardell suhtub tehisintellekti edasisse tõusu väga negatiivselt ning arvab, et sektor on meeletult ülehinnatud, selgub intervjuust Dagens Industrile.

Tehisintellekt võib olla mulli lõhkemise eel.

"Tehisintellektil on suur mõju kõigele, kuid sektor on meeletult ülehinnatud. Siin on palju spekulatiivset raha – niipea kui börsile tuleb midagi uut, tahavad paljud inimesed sellega liituda ja mängida," ütleb ta.