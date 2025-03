Tagasi 05.03.25, 00:59 Tesla nõudlus Hiinas langes järsult Tesla Hiinast väljuvate saadetiste andmed ei ole ettevõtte jaoks head ning see on oluline märk nõudluse tugevast langusest, vahendas Bloomberg.

Muski poliitiline tegevus jätab üha rohkem jälgi ka tema ettevõtlusesse. Foto: Getty Images/AFP/Scanpix

Hiina reisiautode assotsiatsioon (CPCA) teatas, et Tesla saadetised Hiinast langesid veebruaris 30 688-ni. Bloomberg Newsi andmetel on langus aastataguse ajaga võrreldes 49%. Jaanuari 63 238 autoga võrreldes on langus enam kui poole võrra.