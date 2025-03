Tagasi 14.03.25, 21:28 BMW hoiatab: globaalne tariifisõda toob miljardi euro suuruse kasumilanguse Globaalsed tariifid toovad BMW-le sel aastal ühe miljardi euro suuruse kahju. Ettevõtte 2024. aasta kasum kukkus 36% ning 2025. aastal paranemist ei oodata.

Tariifid kaubandusele USA ja Hiina vahel on ettevõttele maksma läinud sadu miljoneid eurosid. Foto: Reuters/Scanpix

BMW prognoosib täna avaldatud majandusaruandes, et 2025. aastal jääb nende autotööstuse marginaal 5-7% vahemikku, võrreldes eelmise aasta 6,3%ga. Tariifid, mis mõjutavad Hiina elektriautode importi EL-i, Mehhiko importi USA-sse ning lisaks tariifid alumiiniumile, vähendavad marginaali ühe protsendipunkti võrra. Näiteks elektriline Mini Cooper, mida toodetakse Hiinas, kannab EL-is 20,7% suurust imporditollimaksu. USA tariifid alumiiniumile on ettevõttele maksma läinud kümneid miljoneid eurosid. Tariifid kaubandusele USA ja Hiina vahel on ettevõttele maksma läinud sadu miljoneid eurosid.