Tagasi 19.03.25, 09:39 Uuring: fondijuhid on USA aktsiate osakaalu oluliselt vähendanud Investeerimisfondide osalus USA aktsiates on vähenenud rekordiliselt suures mahus, vahendab Bloomberg Bank of America küsitlust.

Investeerimisfondides on USA aktsiate osakaal langenud. Foto: AFP/Scanpix

Fondijuhid teatasid, et nende portfellides on USA aktsiate osakaal ligi 23% alakaalus. Võrreldes eelmise küsitlusega on tegemist 40 protsendipunktise langusega.