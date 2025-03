Tagasi 17.03.25, 15:27 Wall Street hakkas USA börsi tõusuootust vähendama Kuigi investorite enesekindlusesse lõi hiljutine USA turu langus mõra, siis peamise S&P 500 indeksi hinnasihid suuresti püsivad.

“Turu meeleolus on toimunud muutus,” ütles USA panganduskonserni Citi strateeg Scott Chronert Yahoo Finance’ile. "Meeleolu ning klientide ja investorite fookus on täielikult pea peale pööratud võrreldes sellega, kust me aastat alustasime."