Tagasi 21.03.25, 21:37 Elon Musk palus töötajatel hoiduda Tesla aktsiate müümisest Tesla tegevjuht Elon Musk viis oma töötajatega läbi kohtumise, kus ta tegi üleskutse hoiduda ettevõtte aktsiate müügist.

Nii Elon Muski kui ka Tesla vastu on viimastel nädalatel olnud meeleavaldusi, kusjuures levib kampaania boikoteerida elektriautode tootja. Foto: Reuters/Scanpix

"On aegu, mil on kiviseid hetki, veidi tormine ilm, kuid ma olen siin, et öelda teile, et tulevik on helge ja põnev," ütles Musk. Ta püüdis selgitada, miks müügilainest kinni haaramine ei ole hea idee ning palus töötajatel oma osalusest kinni hoida, kirjutas Wall Street Journal.