“Ajalugu näitab, et nädalase uute tippude-põhjade indeks (NH-NL, New High – New Low) kukkumine alla –4000 punkti taseme näitab kätte karuste meeleolude äärmusväärtused. Siis on üldine pessimism jõudnud sellise tasemeni, mis ilmneb ainult turu suurtes põhjades,” kirjutas Elder varasemas kommentaaris . “Kui NH-NL enam ei upu, vaid kerkib üle –4000 taseme, on see signaal, et suurim paanika on möödas ning aktsiaturg on valmis tõusma.”