Tagasi 24.01.25, 15:17 Elder: kauplemisedu võti ei ole tehniline analüüs Kui kaupleja kupli all võtab võimust tunnete virvarr ning riskihaldus puudub, pole mingit kasu täiuslikkuseni lihvitud tehnilise analüüsi valdamisest, et börsil raha kokku ajada, selgus tuntud USA börsiguru Alexander Elderi hoiatusest investor Toomase konverentsil.

Alexander Elder rääkis sellest, mis on kaupleja jaoks veelgi olulisem kui tehniline analüüs. Foto: Raul Mee

See, et kaupleja teab peensusteni, kuidas aktsiatel tehnilise analüüsi erinevate meetoditega tuvastada ostu- või müügikohti, ei garanteeri, et tal õnnestub kauplemisega raha teenida. Paigas peab olema kogu tervik, ehk nagu Elder kirjeldas, siis kolmejalgsel taburetil peavad kõik ettenähtud jalad all olema. Ta nimetas seda kolme M-i süsteemiks: mind, method, money (mõistus, meetod, raha – toim). Niisiis tuleb lisaks tehnilisele analüüsile olla ka vaimselt tasakaalukas ning omada head riskihalduse strateegiat.