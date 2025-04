Tagasi 23.04.25, 23:06 Kasahstani tüli kartelliga survestab nafta hinda Kasahstani kvooti ületavast naftatootmisest tekkinud tüli OPECiga surub toornafta hinda allapoole.

Naftapumbad Kasahstanis.

Foto: Reuters/Scanpix

Aprilli alguses alla 70 dollari barrelist kukkunud Brenti toornafta on jätkuva surve all, sest kasvanud ületootmine Kasahstanis on tekitanud tüli naftat eksportivate riikide organisatsiooni OPEC juhtriigi Saudi Araabiaga. Kartell teatas kuu alul, et kavatseb kiirendada naftatootmise endiste mahtudeni jõudmist. See samm on mõeldud kutsuma korrale ennekõike kokkulepitud tootmiskvoote ületavaid Iraaki ja Kasahstani.