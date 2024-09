Tagasi 24.09.24, 21:03 USA tarbijate kindlustunnet langetas septembris mure jahtuva tööturu pärast USA tarbijate kindlustunne langes septembris, kuna ameeriklased hakkasid üha enam muretsema jahtuva tööturu pärast, vahendas Yahoo Finance.

USA tarbijate kindlustunde viimane indeksi näit oli 98,7, mis on madalam kui augusti 105,6. See on väiksem ka kui Bloombergi küsitletud majandusanalüütikute prognoositud 104. Tarbijate kindlustunde langus augustist septembrini oli suurim langus alates 2021. aasta augustist.

