Tagasi 22.09.24, 17:09 Hispaania, Tai või Dubai kinnisvara? Eksperdid kiidavad ja laidavad Kinnisvara kõrge kvaliteet, millega oleme harjunud Eestis, pole sugugi tavaline Dubais, Tais ega Hispaanias. Miinuste kõrval võib aga välismaa korter või villa pakkuda sellist elukvaliteeti, nagu elaks ühe päevaga hoopis poolteist päeva.

Igal kinnisvaraturul on oma tugevused ja nõrkused. Vaatame sisse kolme kohta välismaal, kus eestlased on kanda kinnitanud. Foto: Liis Treimann

Nii Hispaanias, Tais kui ka Dubais on teised välismaalased oma paksude rahakottidega juba ammu juba kohal. Nüüd on aga ka eestlased saanud kolmekümne vabaduseaasta jooksul kapitalismi üles ehitades piisavalt rikkaks, et omada kinnisvara ka mujal kui ainult kodumaal. Aga miks ikkagi minna ostma korterit või villat välismaale? Kogenud investorid ja ettevõtjad Priit Villemson, Gerdi Arst ja Sanders Skorik selgitasid Järvekülas Pihlaka talus toimunud tänavusel kinnisvaraseminaril oma vaatenurka ning kirjeldasid ka tagasisidet, mida on neile rääkinud teised kaasmaalased oma põhjustest.

