Hüljatud väikesest maalapist kasvas nelja aastaga unistuste sihtkoht

Paradiisisaare Viirelaid omanik Priit Villemson. Foto: Liis Treimann

Saates "Kiired ja vihased" jagame lugu sellest, mis juhtub, kui visata Hunt Kriimsilm oma üheksanda ameti juurde ehk taastama kohta, mis ei ole selleks ette nähtud.

Sellel teekonnal on paradiisisaareks nimetatud Viirelaiu omanik Priit Villemson läbi elanud nii õnne kui õnnetust, aga kõigest on ta välja tulnud ja jätkab seda reisi läbi elu.

Villemsoni sõnul arvas ta alguses, et Viirelaid ei ole see koht, kus saab raha teenida, vaid kõigest ilus koht looduses. "Täna on hoopis vastupidi, Viirelaid annab enamuse mu tulust. See näitab seda, et täiesti tühjast kohast on võimalik tulu teenida," rääkis ta.

Saates keskendume sellele, mis on tema põhimõtted, unistused ja kuidas teeb saar ebatraditsioonilist turundust. Saadet juhib Alyona Stadnik.

Kuula saadet siit: