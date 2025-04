Tagasi 22.04.25, 09:30 LHV lahkuv juht näeb suuremat potentsiaali Inglismaal kui Eestis LHV Inglismaa pangal läheb ärimahtude poolest oodatust paremini ja LHVst sügisel lahkuv juht Madis Toomsalu ennustab, et ühel hetkel võib sealsete ettevõtete laenuportfell ületada Eesti oma.

Kuula intervjuust LHV juhi Madis Toomsaluga, kust sai LHV eelmise kvartaliga võrreldes kümme tuhat klienti juurde ja miks jäid puhaskasum ja tulud ootustele alla.

Foto: Andras Kralla

Inglismaa osa LHV grupi laenuportfellist moodustab juba julgelt üle 10% ja võrreldes Eesti ettevõtete laenuportfelliga läheneb see juba 20% tasemele. Pooleteise aastaga on toimunud märkimisväärselt kiire kasv, rääkis Toomsalu. “Loodan, et nüüd hakatakse seda märkama ka,” lisas ta.