Tagasi 19.05.25, 10:05 LHV lõpetab roheliste fondide tegevuse Selle aasta 2. septembril lõpetavad tegevuse LHV rohelised pensionifondid ning praegused teise samba kuus aktiivselt juhitud fondi liidetakse neljaks. LHV Varahalduse juhatuse esimees Vahur Vallistu ei usu, et rohelised fondid saaks lähitulevikus plussi viia.

LHV Varahalduse juhatuse esimehe Vahur Vallistu hinnangul ei ole rohefondi tegevust enam võimalik jätkata.

Foto: LHV Pank

„Loomulikult tahaks enne fondi plussi viia, aga kui mul endal seda veendumust ei ole, siis mulle tundub, et on aus fond sulgeda nüüd, mitte veel kolm aastat oodata,“ selgitas Vallistu, miks jäetakse suurem osa rohelise fondi kliente miinusesse. „Kui me usuks, et lähitulevikus on näha positiivseid arenguid, siis me kindlasti püsiksime sellel kursil.“