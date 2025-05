Võlakirjauputus Balti börsil – mille järgi teha parim valik

Ajal, mil turg on üle ujutatud Enefit Greenist vabaneva raha järgi janunedes võlakirjapakkumistest, hoiatab ekspert Mattias Wallander võlakirjamulli eest.

“See meenutab mulle 2021. aasta Balti First Northi aktsiamulli – kuskil on alati mull, see lihtsalt hüppab ringi mööda erinevaid varaklasse,” kommenteeris Enlight Researchi analüütik ja asutaja Mattias Wallander praegust olukorda Balti börsil.