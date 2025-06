Investeerimise psühholoogia: investor hindab tihti riske valesti

Oma vaarisade maal asuva kodumaja ümbruses koer Brunoga ringi kõndivat multimiljonärist ärimeest Urmas Sõõrumaad ei kujutaks ette katlakütja, taksojuhi, naiste võimlemistreeneri või valvuri rollis, ega ammugi mitte paadunud pätikarja taltsutamas. Ometi on ta elu jooksul kõike seda teinud ja kirjeldab, kuidas need kogemused on aidanud saavutada edu ettevõtjana.