25.06.25, 10:58 Särav kuld meelitab mind lõksu Niipea kui Iraani ja Lähis-Ida olukord taas teravaks läks, vaatasid riskikartlikumad investorid ootuspäraselt kulla poole. Praegu kaupleb unts kulda 3343 dollari juures, mis teeb viimase aasta hinnatõusuks lausa 43 protsenti.

Näen kulla hinna tõusu rohkem kui baromeetrit, mis mõõdab hirmu.

Foto: dpa/Scanpix

See on peadpööritav tulemus, mis tavaliselt kuulub kasvuettevõtete, mitte turvasadama tiitlit kandva väärismetalli pärusmaale. Investorid otsivad midagi, mis ei sõltu ettevõtete kasumist ja üleüldisest majanduslikust olukorrast nii, nagu seda teevad aktsiad või võlakirjad. Pole ka ime, kuld on aidanud kriiside ajal vara väärtust aktsiatega võrreldes tunduvalt paremini säilitada.