Tagasi 26.06.25, 13:09 Analüütikud valisid 5 aktsiat, mis panevad mõtlema kaitsetööstusele Ameerika Ühendriikide kaitse-eelarve kasv ja reisijate arvu taastumine loovad 2025. aasta teises pooles sektori ettevõtetele soodsa pinnase, toob investeerimisuuringute ettevõte Zacks oma aruandes välja.

Populaarsust koguvas kaitsetööstuses täidab selget rolli ka lennundussektor.

Foto: Reuters/Scanpix

Lennundus- ja kaitsetööstus on viimaste kvartalite vältel olnud tõusutrendis. Seoses globaalsete konfliktide ja kasvava ebastabiilsusega on ettevõtetesse voolanud märkimisväärselt uut raha. Seega tekib praegusel ebakindlal ajal lisaks juba populaarseks saanud kalli valuatsiooniga ettevõtetele huvitavaid võimalusi, kuhu investeeringud suunata.

Zacks toob välja, et sektori üks kasvutegur on USA valitsuse suurenev kaitse-eelarve. 2025. aasta mais avaldatud Valge Maja raporti kohaselt on president Donald Trump välja pakkunud riigi kaitsekulutuste 13% kasvu, viies need 2026. eelarveaastaks 1,01 triljoni dollarini.

Lisaks toetab lennundusettevõtete kasvu globaalse lennureisijate arvu taastumine. See elavdab kommertslennundust, suurendades nii lennukimootorite, varuosade kui ka hooldusteenuste nõudlust.

Analüütikud tõid välja viis aktsiat, mida tasub 2025. aasta teiseks pooleks oma portfelli kaaluda: