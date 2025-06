Tagasi 27.06.25, 21:57 Lähis-Ida konflikti leevenemise järel hakkas Palantiri aktsia langema USA tehnoloogiaettevõtte Palantiri aktsia langes reedel enam kui 5% pärast seda, kui president Trump ütles NATO tippkohtumisel, et Lähis-Ida konflikt on nüüdseks läbi.

Palantir Technologies kaasasutaja ning juht Alex Karp.

Foto: Getty Images/AFP/Scanpix

Trump lisas: „Kas see saab uuesti alata? Ma arvan, et kunagi saab. See võib ehk varsti alata.“