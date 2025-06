Tagasi 27.06.25, 17:51 Rahvaaktsia jättis börsiga hüvasti pea täielikus tühjuses: “Isegi imestasime, et teie tulite” Eile pärastlõunal jättis aastate eest suure hurraaga kuulsale ipodroomile stardipaugu andnud Enefit Green käputäie investorite ja paari pahase ees börsiga lõplikult hüvasti.

Eesti Energia vabatahtlikust ülevõtmispakkumisest keeldus 2,8% Enefit Greeni aktsionäridest, kelle jaoks jäi eilne koosolek viimaseks võimaluseks oma seisukohti väljendada.

Foto: Liis Treimann

Neljapäeva pärastlõunal laiutavad nüüdseks endise börsifirma tagasihoidlikus konverentsiruumis üksikud toolid. Ei midagi bravuurikat, koosolekuruumi laual ootab joojaid kannutäis sidrunivett. Kõik see kõneleb vaid ühest: edasine on puhas formaalsus.

Kohaletulnuid on kasinalt. “Isegi imestasime, et teie tulite," märgib Enefit Greeni kommunikatsioonijuht Kadri Korsten ja torkab, et pärast börsilt lahkumise uudist on Äripäev nad justkui ära unustanud.

Kunagise rahvaaktsia IPOst 2021. aastal osa võtnud ligi 60 000 investorist on tulnud viimasele koosolekule kohale vaid kuus. Nende seas paistavad silma Äripäeva investorkogukonnast tuttavad Marti, Liivi ja Paavo, kes on heas meeleolus ning löövad juba uksel tervituseks klaase kokku. Lisaks neile istub saalis veel kaks vanemat härrasmeest.

Heas meeleolus investorid olid siiski olukorras pettunud ning väljendasid seda ka hääletades.

Foto: Liis Treimann

Tuli õigust nõudma

Üks meestest, viisakas helerohelises sviitris Aarne ei peagi end investoriks, vaid pigem energeetikahuviliseks, kes seetõttu ka kunagi aktsiaid ostis.

Teine, hoopis värvikam meesterahvas on aga tulnud koosolekule selge eesmärgiga nõuda oma õigust. Seljas vanem vest ja jalas kulunud dressid-tossud, kaasas kilekott.