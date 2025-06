Tagasi 27.06.25, 08:36 Enefit Greeni energiaportfell liidetakse Eesti Energiaga Enefit Greeni energiaportfell liidetakse Eesti Energia müügiportfelliga ning see on praegu aktiivselt töös, rääkis Eesti Energia juht Andrus Durejko.

Viimane Enefit Greeni aktsionäride koosolek. Vasakult ENefit Greeni juht Juhan Aguraijuja, keskel Eesti Energia finansjuht Marlen Tamm ning paremal Eesti Energia juht Andrus Durejko.

Foto: Liis Treimann

Turul on olnud ka küsimus, kas Enefit Green liidetakse ettevõttena Eesti Energiaga. Durejko ütles Äripäeva raadiole, et kõik küsimused peale energiaportfelli liitmise on juhtimuslikud. “Vaatame, mis on optimaalne,” lausus ta.

Eesti Energial on aga palju tütarettevõtteid. “Ma ei suuda neid vist isegi kokku lugeda praegu, üle kümne kindlasti. Vaatame seda juhtimismudelit ja leiame optimaalsema lahenduse kontserni vaates. Selle järgi me joondume ja teeme täpselt sellise otsuse, mis annab parima majandustulemuse kontsernis,” ütles Durejko.

Lisaks avas ta intervjuus, kuidas läks viimane Enefit Greeni aktsionäride koosolekul ning kas börsileminek oli ettevõtte jaoks viga või mitte.

Küsis Rasmus Koppel.