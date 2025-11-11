Senati läbimurre lükkas USA tehnoloogiaaktsiad tõusule

Tervisekindlustajate aktsiad langesid esmaspäeval järsult pärast seda, kui USA president Donald Trump teatas, et tahab endise presidendi Barack Obama tervishoiureformi (ACA) osana kindlustusfirmadele makstavad subsiidiumid suunata otse inimestele.
Tehnoloogiaaktsiad vedasid USA turge esmaspäeval kõrgemale, kui USA senat astus sammu läbi aegade pikima valitsuse tööseisaku lõpetamise suunas. Nasdaqi liitindeks rallis esimestel kauplemisminutitel enam kui 1,5%, S&P 500 kerkis ligikaudu 1% ning Dow Jones tööstusindeks lisas 0,5%.
USA aktsiad läbisid reedel korraliku taandumise, kuna investorid analüüsisid andmeid tarbijate meeleolu langemise kohta ja tehisintellekti investeerimisbuumi tasuvuse tõenäosust. Samal ajal jälgiti USA valitsuse jätkuvat tööseisakut ning otsiti märke selle võimalikust lõppemisest.
Riias asuva äri- ja bürookvartali Preses Nama Kvartāls arendaja käivitab programmi üheksanda võlakirjade emissiooni. 9% intressiga võlakirjade pakkumine toimub 18.–29. maini 2026. aastal ning võlakirjad on tagatud esimese järgu hüpoteegiga Preses Nama Kvartāls varadele. Ettevõte soovib emissiooniga kaasata kuni 5 miljonit eurot.