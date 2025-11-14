Mälukiipide terav defitsiit laseb tootjatel hinda tõsta
Tulenevalt ülemaailmsest kiibipuudusest on Lõuna-Korea tehnoloogiahiiglane Samsung viimase paari kuu jooksul tõstnud teatavate mälukiipide hindu kuni 60%, mis on tingitud eelkõige AI-andmekeskuste rajamise võidujooksust.
Suured serveritootjad ja andmekeskuste ehitajad on sunnitud rohkem maksma, kuna nad ei saa piisavalt tooteid.
Foto: AP/Scanpix
Peamiselt puudutab hinnatõus andmekeskuste serverites kasutatavaid DDR5-mälukiipe, mis aitavad kaasa arvutusjõudlusele, salvestades ajutiselt andmeid ja hallates kiiret andmevahetust, vahendab Reuters.
