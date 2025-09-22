Samsungi mälukiibid said Nvidia heakskiidu

Tõus järgnes Lõuna-Korea meedias ilmunud uudisele, mille kohaselt läbis Samsungi mälukiip hiljuti Nvidia kvalifikatsioonitestid. See tähendab, et kiibid sobivad kasutamiseks tehisintellekti kiirendites, mis on hädavajalikud ChatGPT ja DeepSeeki laadsete mudelite treenimiseks. Uus võimalus annab Samsungile ka võimaluse konkureerida kõrgema klassi toodete turul SK Hynixiga.
Nvidia aktsia langes esmaspäevase kauplemispäeva alguses enam kui 1%, kuna investorid ootavad 18. märtsil toimuvat iga-aastast tehisintellekti arendajate konverentsi, kus ettevõtte tegevjuht Jensen Huang peaks avalikustama info uue superkiibi kohta, vahendas Yahoo Finance.
