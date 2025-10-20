Apple’i aktsia hüppas tugeva müügi toel rekordtasemele
Apple’i aktsia hüppas esmaspäeval üle 4% ja jõudis päevasisese rekordini 264,38 dollarit pärast teadet, et uue mudeli iPhone 17 müük on Ameerika Ühendriikides ja Hiinas ületanud eelmise mudeli tulemused.
Uurimisfirma Counterpoint Researchi andmetel suurenes mudeli iPhone 17 müük ligi kolmandiku võrra.
Foto: Zumapress/Scanpix
Counterpoint Researchi andmetel kasvas iPhone’ide müük mõlemas riigis esimese kümne müügipäeva jooksul 14% võrreldes aasta varasemaga. Eraldi vaadatuna suurenes mudeli iPhone 17 müük ligi kolmandiku võrra, kirjutas Yahoo Finance.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Kui veel mõned aastad tagasi seostati 5G-d pigem tulevikutehnoloogia ja lubadustega, siis tänaseks on see muutunud praktiliseks osaks meie igapäevasest digielust. Kasutajate jaoks ei ole 5G enam lihtsalt kõrgem number mobiilside generatsioonide reas, vaid platvorm, millel toimivad teenused, mida peame iseenesestmõistetavaks – alates TV voogedastusest ja videokõnedest kuni nutikate koduseadmete ja pilvemängudeni.