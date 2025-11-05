Hirm maandus Aasiasse, investorid nahutasid tuntud aktsiaid

Erinevalt Euroopas ja USAs harjumuspärasest loogikast, et punane toon tähistab aktsia hinna langust, tähistavad jaapanlased punasega just kallinevat aktsiat. Fotol on näha Tokyo börsil aktsiate ülevaatlikult ekraanilt, et sinisega ehk langeva hinnaga aktsiaid oli 5. novembril väga palju.
Foto: AFP/Scanpix
Muuga sadamas laaditi hiljuti laev MV GREEN K MAX 1, mille pardale paigutati 68 500 tonni Eesti nisu. See on erakordne maht, mis näitab nii kodumaise teraviljasektori jõudu kui ka ekspordivõimekust. Scandagra Eesti viljaäri juht Marge Pähkel rõhutab, et taoline operatsioon eeldab sujuvat koostööd kogu väärtusahela ulatuses, head koostööd kokkuostjate vahel ja näitab, et Eesti suudab konkureerida maailma suurimate viljaeksportijatega.