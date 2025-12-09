Hanschmidt ostis 55 000 euro eest Tallinki aktsiaid

Kahe aastaga börsil on Infortar kasvatanud investorite kapitali peaaegu kaks korda. Infortari juht Martti Talgre kinnitab, et ambitsioonid on endiselt suured ning hoolimata sellest, et Eestis üha enam otsitakse põhjendusi, miks midagi ei peaks tegema, Infortarit see ei ohusta.