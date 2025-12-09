Hanschmidt ostis 55 000 euro eest Tallinki aktsiaid

Nüüd ulatub Ain Hanschmidti positsioon Tallink Grupis 3,6 miljoni aktsiani.
Foto: Liis Treimann
Tehinguga omandas Hanschmidt juurde 96 627 Tallink Grupi aktsiat, mille summa küündib 55 000 euroni. Nüüd ulatub Hanschmidti positsioon Tallink Grupis 3,6 miljoni aktsiani. Aktsiad ostis Hanschmidt 0,57 eurose hinna pealt.
