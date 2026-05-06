Kristi Raik: pole märke, et Venemaa valmistuks mõnda NATO riiki ründama
Kuigi Euroopas käivad jutud, et Venemaa otsib ajaakent mõne NATO riigi ründamiseks, siis rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktori Kristi Raigi hinnangul on väga vähetõenäoline, et Venemaa võiks avada uue rinde, kuni Ukrainas sõda jätkub.
“Majandustegevus aeglustub,“ hoiatas Venemaa keskpanga juht Elvira Nabiullina, kui pank langetas baasintressimäära. Idanaabri majandusministeeriumi värsked andmed kinnitavad, et see hinnang peab paika.
