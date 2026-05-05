05.05.26, 10:54 Börsitoimetuse juht kaalub Berkshire’i ostmist: aktsia on ääretult soodne Investorid kritiseerivad küll Berkshire Hathaway rekordiliselt suurt rahavaru, kuid krahhi korral oleks see hea riskide maandaja ning praegu saab aktsiat juba ka soodsa hinnaga, rääkis Äripäeva börsitoimetuse juht Jaan Martin Raik.

Kuigi alates 2026. aastast ei ole Warren Buffett enam investeerimisfirma Berkshire Hathaway tegevjuht, kuulasid aktsionäride üldkoosolekule saabunud inimesed suure huviga, mida oli legendaarsel investoril öelda nii investeerimiskeskkonna kui ka ettevõtte viimaste tegemiste kohta.

Raik loetles, et Berkshire’il on praegu ligi 400 miljardit dollarit vaba raha, umbes 300 miljardi dollari väärtuses börsil kaubeldavaid aktsiaid ja 350 miljardi dollari väärtuses börsiväliseid ettevõtteid. Tehisintellekti arvutuste järgi on börsiväliste ettevõtete hinna ja kasumi (P/E) suhe 7 kandis, mis on ääretult soodne, kui arvestada, et S&P 500 indeksi keskmine P/E on umbes 22, kirjeldas ta.