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USA tööturu värsked andmed tekitasid aktsiaturul erisuunalisi liikumisi

USA aktsiaturud liikusid teisipäeval erisuunaliselt. Tesla aktsia saavutas uue rekordi, samal ajal aga Dow Jonesi ja S&P 500 indeksid langesid, kuna investorite jaoks muutsid USA tööturu värsked andmed pildi segasemaks.
S&P 500 indeks taandus teisipäeval 0,2%.
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