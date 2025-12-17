USA tööturu värsked andmed tekitasid aktsiaturul erisuunalisi liikumisi
USA aktsiaturud liikusid teisipäeval erisuunaliselt. Tesla aktsia saavutas uue rekordi, samal ajal aga Dow Jonesi ja S&P 500 indeksid langesid, kuna investorite jaoks muutsid USA tööturu värsked andmed pildi segasemaks.
USA aktsiad langesid esmaspäeval, kuna investorid ootasid teisipäeval avaldatavat novembrikuu tööhõivearuannet ja hulgaliselt muid majandusandmeid, mis aitaksid seada ootusi 2026. aastal intressimäärade langetamise osas.
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juhtPaulius Nevinskas.