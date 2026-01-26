Vaoshoitud tõus börsil. Investorid ootavad tippettevõtete tulemusi

Sel nädalal avaldavad oma kvartalitulemused mitmed olulised tehnoloogiaettevõtted.
USA aktsiaturud alustasid uut nädalat kerge tõusuga. Avamishetkel kerkis Dow Jonesi tööstuskeskmine ligikaudu 0,3% protsenti, S&P 500 tõusis 0,2% ning tehnoloogiasektorile keskendunud Nasdaq Composite kerkis 0,1 protsendi.
Mäluseadmete tootja Micron Technology aktsia, mida Investor Toomas nädalavahetusel omanimelisel konverentsil ostis, oli mullu ka LHV portfellihaldur Mikk Tarase meeskonna laual, kuid toona jäi tehing kahetsusväärselt tegemata.