  • OMX Baltic0,22%317,75
  • OMX Riga0,36%887,38
  • OMX Tallinn0,33%2 120,53
  • OMX Vilnius0,05%1 443,79
  • S&P 500−0,09%7 132,53
  • DOW 30−0,58%48 857,95
  • Nasdaq 0,02%24 667,92
  • FTSE 100−1,16%10 213,11
  • Nikkei 225−1,02%59 917,46
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%87,47
Vaoshoitud tõus börsil. Investorid ootavad tippettevõtete tulemusi

Investorid valmistavad sündmusterohkeks nädalaks, kus peamisteks suunanäitajateks on USA Keskpanga intressiotsus, suurte tehnoloogiaettevõtete kvartaliaruanded ning poliitiline õhkkond.
Sel nädalal avaldavad oma kvartalitulemused mitmed olulised tehnoloogiaettevõtted.
USA aktsiaturud alustasid uut nädalat kerge tõusuga. Avamishetkel kerkis Dow Jonesi tööstuskeskmine ligikaudu 0,3% protsenti, S&P 500 tõusis 0,2% ning tehnoloogiasektorile keskendunud Nasdaq Composite kerkis 0,1 protsendi.
Seotud lood

Uudised
  • 26.01.26, 14:23
Eesti ettevõte ostab Belgia börsifirmalt 9,5 miljoniga Balti äri
Brüsseli börsil noteeritud Banqup Group teatas, et müüb oma Balti äri 9,5 miljoni euroga Eesti ostuarvete süsteemi pakkujale Fitek OÜ.
Börsiuudised
  • 26.01.26, 10:37
Kuld ja hõbe kallinesid uue rekordini, dollar nõrgenes
Tuntumad väärismetallid kuld ja hõbe ületasid uusi hinnabarjääre, samal ajal jätkas dollar nõrgenemist.
Saated
  • 26.01.26, 09:55
Endine tippsportlane lihvib kulda rahaks ja panustab Balti börsile
Endine tippsportlane Tanel Kangert võitleb rattaäris vastutuulega, kuid teeb tegusid ka investorina aktsiaturul ning lõikab kasu väärismetallide hinnarallist.
Saated
  • 26.01.26, 10:57
LHV portfellihaldur avaldas eelmise aasta suurima möödalasu
Mäluseadmete tootja Micron Technology aktsia, mida Investor Toomas nädalavahetusel omanimelisel konverentsil ostis, oli mullu ka LHV portfellihaldur Mikk Tarase meeskonna laual, kuid toona jäi tehing kahetsusväärselt tegemata.

Hetkel kuum

Kui enda autot kasutada ei saa, tasub kindlustusseltsilt küsida asendusauto kulude hüvitamist, selle saamiseks võib aga suuremat selgitamist kuluda.
Suur lugu
  • 27.04.26, 06:00
Asendusauto hüvitis: reeglid, mida paljud ei tea ja vähesed saavad
Sõida parem bussiga, ütles kindlustus pensionärile
Suurettevõtja Margus Linnamäe firma müüs hiljuti osaluse suures põllumajandusettevõttes Perevara AS, mille aktsiad ta omandas viie aasta eest kokku 13 miljoni euro eest.
Uudised
  • 27.04.26, 14:00
Margus Linnamäe suur põllufirma liikus Parvel Pruunsilla sõbrale
Cinamoni kinoga samal korrusel tegutsevad restoranid Pelm ja Bad Habits, mille juht Pavel Jartšakovski tõdes, et kino lahkumine mõjutab neid väga tugevalt. "Loodame, et keskusel on selge plaan ja võimekus see kiiresti ellu viia, sest vastasel juhul võivad keerulisemad ajad venida pikemaks," lausus ta.
Uudised
  • 27.04.26, 16:00
T1st välja visatud kino viib restoranidest kliendid. “See mõjutab meie käivet märgatavalt”
Matsimoka lihatööstus andis ühisrahastusplatvormi Fundwise kaudu kaasatud investoritele lubadusi, mille täitmine on osutunud seni keeruliseks.
Börsiuudised
  • 27.04.26, 18:00
Matsimoka lihatööstus maadleb investoritele antud lubadustega. “Oleksime võinud pankrotti minna”
Investor Toomas
  • 27.04.26, 09:00
Rekordaasta tuules börsile minev Liven tekitab skepsist
Investor Toomase analüüs
Investor Toomas
  • 27.04.26, 09:00
Rekordaasta tuules börsile minev Liven tekitab skepsist
Investor Toomase analüüs
Ettevõtja ja investor Kristi Saare.
Saated
  • 27.04.26, 08:11
Eesti investorid kolivad välismaaklerite juurde. Saare: seal on paar olulist põhjust
LHV tippjuhid kasutasid võimalust ja realiseerisid ligi 740 000 euro väärtuses aktsiaoptsioone.
Börsiuudised
  • 27.04.26, 14:11
LHV juhid võtsid välja 740 000 euro väärtuses preemiat
• ST
Sisuturundus
  • 22.04.26, 11:00
Enesejuhtimine on uus standard: juht, kes ei arene, jääb organisatsioonile jalgu
  • ST
Sisuturundus
  • 22.04.26, 11:00
Enesejuhtimine on uus standard: juht, kes ei arene, jääb organisatsioonile jalgu
Terminali juhatuse liige Alan Vaht leiab, et tarbija on muutunud targemaks ning oskab turul leida tanklaid, mis on odavamad ja kus paak täis tankida.
Müstika: kõrgest hinnast hoolimata kasvab kütuste müük
Müstika: kõrgest hinnast hoolimata kasvab kütuste müük
See, et Enn Pant viibib Tallink Grupi kontoris Tallinnas kuu jooksul vaid 1-2 nädalat, ei sega teda suuromaniku ja Tallinki nõukogu esimehena Tallinki strateegiliste küsimustega kursis olemast.
Tallinki üles ehitanud Enn Pant tööpostil suremisest: pigem naudin elu
Tallinki üles ehitanud Enn Pant tööpostil suremisest: pigem naudin elu
Eneseteadlikkus ettevõtluses, juhtimises, aga ka igapäevaselt oma tööd tehes ja toimetades ei ole nice to have ega pehme teema, ütleb Mihkel Tammo.
Mihkel Tammo: ei pääse inimese sisemaailmast ka äris
Mihkel Tammo: ei pääse inimese sisemaailmast ka äris
Terminali juhatuse liige Alan Vaht leiab, et tarbija on muutunud targemaks ning oskab turul leida tanklaid, mis on odavamad ja kus paak täis tankida.
Müstika: kõrgest hinnast hoolimata kasvab kütuste müük
Kasevineeri kasutatakse ka veeldatud maagaasi tankerite ehituses ja nõudlus on Otepää tehase teatel suur.
UPM-Kymmene jaguneb, Otepää vineeritehase emafirma läheb eraldi börsile
Kolmapäeval ilmus rahapesu andmebüroo aastaraamat, mis võtab kokku eelmisel aastal tehtud tööd, annab hinnangu Eesti rahapesuriskidele ning toob välja märgilisemad rahapesujuhtumid.
Grivnad BMW pagasnikus: kohtulahendid paljastavad Eestis toimunud rahapesu
Grivnad BMW pagasnikus: kohtulahendid paljastavad Eestis toimunud rahapesu
Minu dividenditootlus ulatus viimase dividendimaksega pea 16% juurde.
Kannatlikkus tasus ära: sain endale Rootsist rahalehma
President Karis, aeg on otsustada
President Karis, aeg on otsustada
Inbanki juht Priit Põldoja.
Raadiokava: kas “maksa hiljem”-buum on läbi?
“Juhi juttudes” parima juhi konkursi nominent Marja-Liisa Alop
• ST
Piiriülene töötajate värbamine: tark juht kaardistab töösuhetega seotud riskid
  • ST
Piiriülene töötajate värbamine: tark juht kaardistab töösuhetega seotud riskid
SpaceX-i IPO dokumendid: Elon Muski ei saa ametist tagandada tema enda nõusolekuta
SpaceX-i IPO dokumendid: Elon Muski ei saa ametist tagandada tema enda nõusolekuta
Volkswagen lansseeris elektriauto ID.Polo, mis peaks hinnatasemelt suutma konkureerida populaarsust kogunud Hiina brändidega.
Volkswagen tuli välja odavama elektriautoga, et võidelda hiinlastega
Tähelepanu keskmes on kolmapäeval ka nelja „imeline seitsmik“ liikme – Alphabet i, Amazoni, Meta ja Microsofti – tulemused
Tehnoloogiahiidude tulemused panevad AI-buumi proovile: Wall Street avanes languses
Investorite tööriistakast: kust leida kasulikku infot ilma varandust kulutamata
Investorite tööriistakast: kust leida kasulikku infot ilma varandust kulutamata
Mintose tegevjuhi ja kaasasutaja Martins Sulte sõnul viib Euroopa Keskpanga pangalitsentsi taotluse ettevalmistamine ettevõtet lähemale eesmärgile saada Euroopa juhtivaks pikaajalise varakasvatuse platvormiks.
Mintose varad kasvasid 800 miljoni euroni, sihiks seati pangalitsents
Mintose varad kasvasid 800 miljoni euroni, sihiks seati pangalitsents
Kui enda autot kasutada ei saa, tasub kindlustusseltsilt küsida asendusauto kulude hüvitamist, selle saamiseks võib aga suuremat selgitamist kuluda.
Asendusauto hüvitis: reeglid, mida paljud ei tea ja vähesed saavad
Sõida parem bussiga, ütles kindlustus pensionärile
„Voolavus peab olema, muidu lihtsalt organisatsioon vananeb, ummistub, roiskub," lausub Rain Lõhmus. Neid töötajaid, kellest tasub kümne küünega kinni hoida, on tema sõnul vähe.
Rain Lõhmus ajas rahva närvi. "Tal on õigus teha täpselt seda, mida ta tahab"
Rain Lõhmus ajas rahva närvi. “Tal on õigus teha täpselt seda, mida ta tahab”
Tallinna 21. Kooli õpilasi Margus Lauri ja Jakob Karu ühendab sarnane mõtteviis ja sarnased unistused. Mõlemad huvituvad maailmamajandusest, finantssüsteemist ja rahatarkusest. See ajendas neid ka oma kooli investeerimisklubi looma.
Koolipoisid panid püsti investeerimisklubi: milleks raha kulutada, kui saab ka seda kasvatada
Koolipoisid panid püsti investeerimisklubi: milleks raha kulutada, kui saab ka seda kasvatada
JMV siinsele firmale pakkus aastaid liisingut Coop Pank, eelmisel aastal nõudis pank autod tagasi.
Maksuamet võitis kohtus JMV Tšehhi autoäri
Maksuamet võitis kohtus JMV Tšehhi autoäri
LHV Groupi asutaja ja nõukogu esimees Rain Lõhmus ei karda, et radikaalsed muudatused aktsia hinda lühiajaliselt sikutada võivad, rõhutades, et pikaajalise tulemuse nimel tuleb taluda väiksemaid kõikumisi. "Me ei ole showbusiness 'is, et peaksime tekitama käteplaksutust."
Rain Lõhmus: LHVs asendamatuid staare pole, 10% nõrgematest tuleb igal aastal välja vahetada
Rain Lõhmus: LHVs asendamatuid staare pole, 10% nõrgematest tuleb igal aastal välja vahetada
„Esimene eesmärk sai mul tänavu aasta alguses täidetud: jõudsin plaanitud portfellimahuni, panin lahkumisavalduse lauale ning alates 1. märtsist olen ametlikult töötu," kirjeldab investor Anneli Loorits. Kui suur peaks aga investeerimisportfell olema, et selle tootlusest ära elada?
Pool miljonit või 100 miljonit eurot. Kui palju raha on vaja, et enam ei peaks tööl käima?
Pool miljonit või 100 miljonit eurot. Kui palju raha on vaja, et enam ei peaks tööl käima?
Andsin talle kõik olulisemad andmed: sissetulekud, säästud, kulud ning igakuised säästud. Vähem kui kümne sekundiga sain detailse hinnangu.
Ajakirjaniku eksperiment: palusin ChatGPT-l oma säästud investeerida, siin on tulemus
Pärast ebamugavaid küsimusi hakkasid Kristjan Kangro sotsiaalmeediast kaduma nii miljardifondi plaanid kui ka osa kadedust tekitamud graafikuid. Ilmus uus retoorika: "Postitused on hariva eesmärgiga."
Miljardifondi teha plaaninud Kristjan Kangro ehtis end võõraste sulgedega
Miljardifondi teha plaaninud Kristjan Kangro ehtis end võõraste sulgedega

Podcastid

Turismitund
  • Näitleja ja rännusell Christopher Rajaveer: Euroopa on minu tagaaed
Turismitund
Näitleja ja rännusell Christopher Rajaveer: Euroopa on minu tagaaed
00:00
Investor Toomase tund
  • Portfelli kuuekohaliseks kasvatanud meelelahutaja Robin Valting: igal pool peab õng sees olema
Investor Toomase tund
Portfelli kuuekohaliseks kasvatanud meelelahutaja Robin Valting: igal pool peab õng sees olema
00:00
Kuum tool
  • Tööstusele raha küsiv Katre Kõvask: suure konkurendi kõrbemist õpetatakse ärik
Kuum tool
Tööstusele raha küsiv Katre Kõvask: suure konkurendi kõrbemist õpetatakse ärikoolides veel tükk aega
Vaido Veek jagab pikaajalisi investeerimisideid. "Nokia rongile veel ei hüppaks"
Hommikuprogramm
Vaido Veek jagab pikaajalisi investeerimisideid. "Nokia rongile veel ei hüppaks"
Äripäev eetris: kui keerad töökeskkonna pekki, siis jäävad need, keda üritad välja rookida
Äripäev eetris
Äripäev eetris: kui keerad töökeskkonna pekki, siis jäävad need, keda üritad välja rookida
Tippadvokaat: Eestis on puudu eneseusust
Hommikuprogramm
Tippadvokaat: Eestis on puudu eneseusust
06.05.2026 Kohanemisvõime ja vaimne vastupidavus
Äripäeva Akadeemia
Kohanemisvõime ja vaimne vastupidavus
7 akadeemilist tundi
07.05.2026 Spetsialistist juhiks 1
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
12.05.26 Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
Äripäeva Akadeemia
Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
8 akadeemilist tundi
12.05.2026 Kategooriajuhtimine kaubanduses
Äripäeva Akadeemia
Kategooriajuhtimine kaubanduses
8 akadeemilist tundi
14.05.2026 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
19.05., 26.05., 03.06.2026 Juhtimise võtmeoskused
Äripäeva Akadeemia
Juhtimise võtmeoskused
24 akadeemilist tundi
19.05.2026 Ettevõtte finantside analüüsimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantside analüüsimine
8 akadeemilist tundi
20.05.2026 Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
IT Koolitus
Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
8 akadeemilist tundi
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused (20.05., 10.06., 11.06. ja 15.06.2026)
IT Koolitus
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused
32 akadeemilist tundi
20.05.2026 Rahvusvaheliste meeskondade juhtimine
Äripäeva Akadeemia
Rahvusvaheliste meeskondade juhtimine
8 akadeemilist tundi
21.05.2026 Läbirääkimiste praktikum 1
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 1
8 akadeemilist tundi
21.05., 04.06.2026 Müügist pikaajalise koostööni
Äripäeva Akadeemia
Müügist pikaajalise koostööni
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 27.04.26, 16:00
T1st välja visatud kino viib restoranidest kliendid. “See mõjutab meie käivet märgatavalt”
2
Suur lugu
  • 27.04.26, 06:00
Asendusauto hüvitis: reeglid, mida paljud ei tea ja vähesed saavad
Sõida parem bussiga, ütles kindlustus pensionärile
3
Arvamused
  • 27.04.26, 06:00
Erkki Sapp: praegu maksavad fikspaketi kinni kõik elektritarbijad
4
Uudised
  • 27.04.26, 11:09
Rootsis tegutsenud Eesti ehitusettevõte läks pankrotti
5
Uudised
  • 27.04.26, 14:00
Margus Linnamäe suur põllufirma liikus Parvel Pruunsilla sõbrale
6
Börsiuudised
  • 27.04.26, 18:00
Matsimoka lihatööstus maadleb investoritele antud lubadustega. “Oleksime võinud pankrotti minna”

Viimased uudised

Uudised
  • 29.04.26, 18:57
Grivnad BMW pagasnikus: kohtulahendid paljastavad Eestis toimunud rahapesu
Uudised
  • 29.04.26, 18:26
Erafirmad koguvad hoogu Ukraina õhukaitses
Börsiuudised
  • 29.04.26, 18:03
SpaceX-i IPO dokumendid: Elon Muski ei saa ametist tagandada tema enda nõusolekuta
Arvamused
  • 29.04.26, 18:00
Mihkel Tammo: ei pääse inimese sisemaailmast ka äris
Börsiuudised
  • 29.04.26, 17:58
Volkswagen tuli välja odavama elektriautoga, et võidelda hiinlastega
Uudised
  • 29.04.26, 17:09
Raadiokava: kas “maksa hiljem”-buum on läbi?
“Juhi juttudes” parima juhi konkursi nominent Marja-Liisa Alop
Börsiuudised
  • 29.04.26, 17:09
Tehnoloogiahiidude tulemused panevad AI-buumi proovile: Wall Street avanes languses
Börsiuudised
  • 29.04.26, 16:49
Yook sihib 11% intressiga võlakirjadega uusi eksporditurge
