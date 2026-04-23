Rain Lõhmus ajas rahva närvi. “Tal on õigus teha täpselt seda, mida ta tahab”

LHV asutaja Rain Lõhmus tahab ettevõtet ümber pöörata, käib firmas nõudlikult ringi, aga ei saa enda sõnul oma küsimustele piisavalt selgeid vastuseid. Ettevõttest on lahkunud hulk juhte ning Lõhmus ei imesta, kui paari aastaga vahetuvad pooled töötajad.
Rain Lõhmus sõnul on LHV aeg “rahvaspordiklubina“ läbi. Uue juhi Erki „kill you“ Kilu käe all ootab panka ees radikaalne verevahetus, kus asendamatuid staare pole ning organisatsiooni roiskumise vältimiseks saadetakse igal aastal pingile 10% nõrgematest lülidest.
LHV Groupi nõukogu esimees Rain Lõhmus lõhub oma inimeste motivatsiooni, kui neid avalikult alavääristab, ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis Coop Panga endine juht Margus Rink. Samas möönas ta, et omanikul on alati õigus muutusi tellida ja inimeste stiilid ongi erinevad.
Kui inimesed muutuvad ettevõtte “nõrgimateks lülideks” ja lahendus taandub protsendile, siis on see samm tagasi juhtimiskultuuri, millest me oleme Eestis korra juba välja kasvanud, kirjutab Tele2 juht Margus Nõlvak vastukajas LHV asutaja Rain Lõhmuse väljaütlemistele.
Edukas ettevõte ei sünni üksnes heast ideest ning kiire kasv ei tähenda alati muretut tulevikku. Äripäeva raadio saates „Ettevõtlik Tallinn“ räägivad oma kogemustest kaks Tallinna ettevõtlusauhindadel tunnustatud ettevõtjat: särava startija tiitliga pärjatud Fumé restorani eestvedaja Martti Siimann ning Tallinna tootja tunnustuse pälvinud tehnoloogiaettevõtte Rantelon esindaja Karl Taklaja.