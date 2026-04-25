Koolipoisid panid püsti investeerimisklubi: milleks raha kulutada, kui saab ka seda kasvatada

18aastased koolipoisid ja rahatargad noored Jakob Karu ja Margus Laur on oma koolis püsti pannud investeerimisklubi. Nende lootus on, et koolis investeerimisest rääkimine nakatab ka teisi õpilasi investeerimispisikuga.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: kuidas noored Jakob Karu ja Margus Laur planivad innustada oma eakaaslasi investeerimisklubiga;

millised olid Jakobi ja Marguse esimesed sammud investeerimismaailmas;