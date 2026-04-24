27.04.26, 06:00 Asendusauto hüvitis: reeglid, mida paljud ei tea ja vähesed saavad Kui pensionäri auto pärast avariid maha kanti, keeldus kindlustus talle asendusautot hüvitamast põhjendusega, et linnas saab sõita ühistranspordiga. See juhtum tõi esile sõidukijuhtide vähese teadlikkuse enda õigustest ning kindlustusturu erimeelsused asendusauto hüvitamise juhendite küsimuses.

miks ei teata sageli enda õigustest asendusauto nõuete puhul;

kas ja kuidas mõjutavad kindlustuse tingimused sulle pakutavat hüvitist.

Kui enda autot kasutada ei saa, tasub kindlustusseltsilt küsida asendusauto kulude hüvitamist, selle saamiseks võib aga suuremat selgitamist kuluda.

Liiklusõnnetuse kannatanul on juba poolteist aastat õigus saada hüvitatud asendusauto kulu kahjutekitaja kindlustusseltsilt. Väga paljud autojuhid aga ei teagi sellest võimalusest ning kriitikute arvates võivad kindlustusseltside ning nende ühenduse Liikluskindlustuse Fondi (LKF) esindajate kokku lepitud juhendid olla kahjukannatajatele ebaõiglased. Seltsid väidavad küll, et enamik nõudeid rahuldatakse, kuid samas on neid nõudeid olnud seni vähe.

LKFi statistika ütleb, et eelmisel aastal oli suurusjärgus 32 000 sõidukikahju nõuet ning nendest ainult 1400 juhul küsiti asendusauto hüvitamist.

„Nõus, suhteliselt vähe,“ tõdes LKFi juhatuse liige Lauri Potsepp . Selle aasta esimese kolme kuuga on olnud 10 000 sõidukikahju nõuet ja veidi alla 700 asendusauto nõude ehk inimesed on osanud rohkem küsida.

Pea olematu on aga liikluskahju puhul kindlustuselt auto turuväärtuse languse eest hüvitise küsimine. Potsepa sõnul oli neid juhtumeid eelmisel aastal mõnekümne ringis. „Ei osata küsida. Mina arvan, et ei osata küsida sellepärast, et seda kahju inimene otseselt kohe ei tunne ega taju. Samas selle kahjuliigi puhul tekib kahju ikkagi suhteliselt uuel autol suure kahju puhul.“