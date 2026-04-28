Coca-Cola püsis globaalsetest pingetest hoolimata kindlal kasvukursil

Karastusjookide maailmaliider Coca-Cola avaldas teisipäeval oma kvartalitulemused, mis seljatas analüütikute prognoosid nii kasumi kui ka käibe osas. Edu taga on eelkõige kasvanud nõudlus jookide järele, kirjutas väljaanne CNBC
.
- Värsked kvartalitulemused näitavad, et ettevõtte korrigeeritud netomüük kasvas 12%.
- Foto: Alamy/Scanpix
Ettevõtte esimese kvartali müügitulu kasvas 12,4 miljardi dollarini, ületades analüütikute prognoositud 12,2 miljardi piiri. Kasum aktsia kohta ulatus 0,86 dollarini (turud ootasid 0,81 dollarit).
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Coca-Cola kvartalitulemused ületasid ootusi. Seda toetasid kõrgemad hinnad. Samal ajal aga mahud peamistel turgudel vähenesid. Lisaks teatas Coca-Cola, et toob Ameerika Ühendriikidesse roosuhkrust valmistatud Coca-Cola toote.