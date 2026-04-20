Miljardifondi teha plaaninud Kristjan Kangro ehtis end võõraste sulgedega

Pärast seda, kui miljardifondi loomise plaaniga välja tulnud Kristjan Kangrot investorite eksitamises süüdistati, on ta asunud jälgi segama ja sotsiaalmeediast infot kustutama. Varahaldur Marat Kasparovi väitel on Kangro esitletud hiilgava tootluse taga tegelikult tema töö.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: kuidas mõjutasid süüdistused Kristjan Kangro miljardiplaani;

millised on Marat Kasparovi väited Kangro tegevuse kohta;