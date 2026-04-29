Visa näitas Wall Streetile oodatust võimsamat kasvu

Maksehiid Visa avaldas teisipäeval oma teise kvartali tulemused, mis ületas Wall Streeti prognoosid. Ettevõtte aktsia tõusis pärast börsipäeva lõppu järelturul üle 5%, vahendas Investing.com
.
- Ettevõtte tulemused näitavad, et tarbijate kulutamine püsib vaatamata majanduslikule ebakindlusele jätkuvalt tugev.
- Foto: AP/Scanpix
Visa teenis teises kvartalis 11,2 miljardit dollarit tulu, mis on 17% rohkem kui aasta varem. Tegemist on ettevõtte kiireima kasvuprotsendiga alates 2022. aastast. Kasum aktsia kohta oli 3,31 dollarit, ületades analüütikute oodatud 3,10 dollarit.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Seotud lood
Sõltumine USA makseviisidest võib ühel hetkel karmilt kätte maksta; kaks seni pakutud väljapääsu on aga kas tupikus või edasiminekuga liiga aeglased.
Euroopa Keskpanga juhatuse liikme Piero Cipollone sõnul suurendab majanduslike ja tehnoloogiliste vahendite kasvav „militariseerimine” globaalset haavatavust, mistõttu peab Euroopa arendama täielikult oma kontrolli all olevaid maksesüsteeme, vahendas Reuters.
Visa kolmanda kvartali tulude kasv ei vastanud Wall Streeti ootustele, aktsia vajus eelturul langusesse.