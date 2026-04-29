29.04.26, 00:45 Visa näitas Wall Streetile oodatust võimsamat kasvu Maksehiid Visa avaldas teisipäeval oma teise kvartali tulemused, mis ületas Wall Streeti prognoosid. Ettevõtte aktsia tõusis pärast börsipäeva lõppu järelturul üle 5%, vahendas Investing.com

Ettevõtte tulemused näitavad, et tarbijate kulutamine püsib vaatamata majanduslikule ebakindlusele jätkuvalt tugev.

Visa teenis teises kvartalis 11,2 miljardit dollarit tulu, mis on 17% rohkem kui aasta varem. Tegemist on ettevõtte kiireima kasvuprotsendiga alates 2022. aastast. Kasum aktsia kohta oli 3,31 dollarit, ületades analüütikute oodatud 3,10 dollarit.