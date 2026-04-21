Pool miljonit või 100 miljonit eurot. Kui palju raha on vaja, et enam ei peaks tööl käima?

Kui palju raha on vaja, et enam ei peaks tööl käima? Teoorias mahub vastus ühte lihtsasse valemisse, praktikas jääb see aga poole miljoni ja 100 miljoni euro vahele. Eesti investorite kogemus näitab, et vahe ei peitu niivõrd numbrites kui selles, millist elu keegi elada tahab.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: kui palju oleks vaja raha investeerida, et mitte kunagi enam tööl käia;

kuidas Andres Suimets kohandab klassikalist 4% reeglit Eesti investorite jaoks;