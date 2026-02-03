Kuld ja hõbe taastusid pärast ajaloolist müügilainet

Kuld tegi reedel ajaloo ühe järsematest langustest, millele järgnes ka esmaspäeval kerge hinnasula. Nüüd on aga hind taas kerkima asunud.
Kuld on reede ja esmaspäevaga langenud umbes 13%, millest ligi 10% suurune kukkumine oli reedel. Tegemist oli ühe järsema ühepäevase langusega aastakümnete jooksul. Hõbeda hind paranes samuti tagasihoidlikult pärast ligikaudu 30% suurust kukkumist, mis oli selle suurim ühepäevane langus alates 1980. aastast.
Kulla hinna viimaste päevade kiire langus võib olla ohumärk, hoiatas varahalduri Kawe Kapitali partner Kristjan Hänni, kuid Tavidi analüütik Mait Kraun näeb toimuvat ajutise korrektsioonina, selgus saates “Kuum tool”.
