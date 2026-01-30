30.01.26, 21:54 Hõbeda hind kukkus üle 30% Hõbeda hind kukkus reedel 31 protsenti, tähistades sellega metalli ajaloo paremuselt teist halvimat päeva.

Väärismetallide hinnad tegid viimastel nädalatel suuri hinnahüppeid. Nüüd on tuuled pöördunud.

Hüpe allapoole oli järsk. Kui alles neljapäeva õhtul oli hõbeda hind 114 dollari tasemel untsist, langes hind nüüd 78,29 dollarini. See tähendab, et ühe untsi hind odavnes vaid päevaga ligi 36 dollarit.