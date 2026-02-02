Varahaldur Kristjan Hänni: kullamüüjad hirmutavad inimesi ostma
Kulla hinna viimaste päevade kiire langus võib olla ohumärk, hoiatas varahalduri Kawe Kapitali partner Kristjan Hänni, kuid Tavidi analüütik Mait Kraun näeb toimuvat ajutise korrektsioonina, selgus saates “Kuum tool”.
Ettevõtja ja investor Reet Roos ostis emotsiooni ajendil kogu vaba raha eest kulda, kuna talle näis, et maailm on kriisis. Ilma pika plaanita otsuse järel on kuld endiselt tema portfellis ja praeguseks ligi viis korda kallim.
