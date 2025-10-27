USA ja AMD käivitasid miljardiprojekti superarvutite ehitamiseks
Ameerika Ühendriigid sõlmisid 1 miljardi dollari suuruse koostööleppe kiibitootjaga Advanced Micro Devices (AMD) kahe superarvuti ehitamiseks, kinnitasid USA energeetikaminister Chris Wright ja AMD tegevjuht Lisa Su uudisteagentuurile Reuters.
USA aktsiaturud alustasid nädalat tõusuga, mida toetas optimism võimaliku USA ja Hiina kaubandusleppe suhtes. Dow Jonesi tööstusindeks kerkis esimestel kauplemisminutitel 0,6%, S&P 500 lisas 0,9% ning Nasdaqi liitindeks tõusis 1,5%.
Kui seni on harjumuspäraselt kaubavedudeks kasutatud maanteeveokeid ning maismaad, vaatab üha rohkem ettevõtteid mere suunas. Üheks suurimaks mõjutajaks selles vallas on Mediterranean Shipping Company (MSC), maailma suurim konteinerveoettevõte, kelle mereteenused maanteetranspordile usaldusväärset ning jätkusuutlikku alternatiivi pakuvad.